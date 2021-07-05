Заведующая детсада в Волгограде начисляла зарплату супругу-"прогульщику"





Уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге возбуждено в отношении заведующей детским садом в Центральном районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, основанием послужили материалы надзорной проверки, в результате которой были выявлены нарушения в деятельности дошкольного образовательного учреждения.

Установлено, что заведующая трудоустроила своего супруга на должность рабочего по комплексному обслуживанию зданий. Мужчина работал инженером аварийной бригады коммунальной организации и фактически работу в дошкольном учреждении не осуществлял. При этом в табели учета рабочего времени вносились сведения об осуществлении трудовой функции с последующей выплатой заработной платы. Таким способом с июня по декабрь 2020 года заведующая получила из бюджета более 60 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела проводит СО по Центральному району г.Волгоград СУ СК России по Волгоградской области.



