Убийца-педофил в Волгоградской области приговорен к 22 годам колонии (ВИДЕО)











К 22 годам колонии строгого режима сегодня приговорен 33-летний Алексей Старкин за изнасилование и убийство 10-летней девочки в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жителя станицы Клетской Старкина Волгоградский областной суд признал виновным по трем статьям УК РФ. С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности виновного государственное обвинение просило суд назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.





Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября прошлого года Старкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству.

Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области



