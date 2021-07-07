Убийца-педофил в Волгоградской области приговорен к 22 годам колонии (ВИДЕО)

Расследования 07.07.2021 11:04
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07.07.2021 11:04
К 22 годам колонии строгого режима сегодня приговорен 33-летний Алексей Старкин за изнасилование и убийство 10-летней девочки в Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, жителя станицы Клетской Старкина Волгоградский областной суд признал виновным по трем статьям УК РФ. С учетом обстоятельств совершения преступлений и данных о личности виновного государственное обвинение просило суд назначить фигуранту уголовного дела наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября прошлого года Старкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил 10-летней дочери своей знакомой, что проводит ее к матери. Он завел девочку в лесной массив на окраине хутора Поднижний Клетского района, где надругался над ребенком. Опасаясь изобличения и привлечения к ответственности за содеянное, злоумышленник задушил девочку и спрятал ее тело в лесопосадке.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Вину инкриминируемых деяниях мужчина признал частично, отрицая свою причастность к изнасилованию и убийству.
Фото и видео объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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