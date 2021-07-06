Борьба с коррупцией

Носила взятки: посреднице в громком деле о покупке фиктивной инвалидности вынесли приговор в Волгограде

Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:34
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06.07.2021 12:34


К 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима приговорена 56-летняя жительница Волгограда за посредничество во взяточничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Дзержинский районный суд Волгограда признал женщину виновной в совершении 26 эпизодов преступления. Ее взяли под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что подсудимая с июня 2016 года по октябрь 2019 года получала от граждан денежные средства в размере от 50 до 150 тысяч рублей для передачи их в качестве взяток должностным лицам ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России по Волгоградской области" за оформление фиктивной инвалидности II группы. Всего женщиной получены денежные средства в общей сумме более 3 миллионов рублей.
Вину она полностью признала.
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г. Волгограду. Расследованием занималось СУ СК России по Волгоградской области.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
Уголовные дела в отношении пяти фигурантов (взяткополучатели, взяткодатели) находятся на стадии расследования, 18 уголовных дел в отношении взяткодателей, взяткополучателей и посредников - на рассмотрении в суде.

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