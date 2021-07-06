Выборы

В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер

Выборы 06.07.2021 09:48
0
06.07.2021 09:48


Четвертый по счету кандидат-самовыдвиженец заявил о своем желании участвовать в выборах депутатов Государственной думы РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии Волгоградской области, претендентом по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 стал 42-летний Серго Нарсия. 
В своем заявлении он указал, что живет в Волгограде, имеет высшее образование и является пенсионером.
Напомним, ранее документы на участие в выборах депутатов Госдумы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе. В числе кандидатов-самовыдвиженцев есть и женщина 1980 года рождения. Это жительница Москвы Татьяна Орешкина, которая занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Выборы
02.07.2021 16:02
Выборы 02.07.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Выборы
01.07.2021 11:16
Выборы 01.07.2021 11:16
Комментарии

0
Далее
Выборы
21.04.2021 11:46
Выборы 21.04.2021 11:46
Комментарии

0
Далее
Выборы
26.10.2020 08:49
Выборы 26.10.2020 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
24.10.2020 08:45
Выборы 24.10.2020 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.09.2020 13:57
Выборы 14.09.2020 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.09.2020 10:12
Выборы 14.09.2020 10:12
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
14.09.2020 09:39
Выборы 14.09.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
13.09.2020 23:17
Выборы 13.09.2020 23:17
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
12.09.2020 10:19
Выборы 12.09.2020 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
11.09.2020 10:26
Выборы 11.09.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
09.09.2020 10:07
Выборы 09.09.2020 10:07
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
03.09.2020 15:45
Выборы 03.09.2020 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Комментарии 0

0
Далее
Выборы
29.08.2020 14:13
Выборы 29.08.2020 14:13
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:56
Силовики поймали беглого волгоградского бизнесмена по делу об афере с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
12:34
Носила взятки: посреднице в громком деле о покупке фиктивной инвалидности вынесли приговор в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде экс-следователя полиции осудили за "нарисованный" протокол допросаСмотреть фотографии
11:46
КамАЗ протаранил иномарку на Волжской ГЭС: водитель госпитализированСмотреть фотографии
11:13
Водитель минивэна из ХМАО впечатался в фуру под Волгоградом: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
11:10
С Садами Придонья сохранить леса легкоСмотреть фотографии
10:55
Чиновников обязали заменить многострадальный водопровод в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:38
Арестован метатель "коктейлей Молотова" в здание администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:48
В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионерСмотреть фотографии
09:16
Два человека пострадали при пожаре в девятиэтажке на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:00
Волжский абразивный завод открыл первый магазин розничной торговлиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Под Волгоградом районный МУП заигрался в «кошки-мышки» с жаждущими воды селянамиСмотреть фотографии
22:11
Земельный вопрос: кому в Волгограде выгодно выдавать пустырь на Семи ветрах за Мамаев курганСмотреть фотографии
20:43
Пятна на Волге: покраской моста на Волжской ГЭС заинтересовался РосприроднадзорСмотреть фотографии
20:18
Эвакуировали 20 человек: волгоградец погиб при пожаре в собственной квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
19:01
Летнее обновление: кабинеты и туалеты отремонтируют в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
17:55
«Засухи больше не будет»: ерикам в Волго-Ахтубинской пойме обустраивают полноводную жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
В Волгограде открылся новый магазин «Пятёрочка»Смотреть фотографии
17:22
В Волгограде сотрудник ЖКХ рассекал на машине по пешеходным дорожкам паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Заведующая детсада в Волгограде начисляла зарплату супругу-"прогульщику"Смотреть фотографии
15:31
Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:58
Суперливни с грозой, ветром и градом надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:26
Беременную волгоградку в час пик доставили в роддом как VIP-персонуСмотреть фотографии
14:02
Рекорд лета по числу заболевших COVID-19 побит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде готовят к открытию еще один пляжСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области в ерике утонул 13-летний школьникСмотреть фотографии
12:44
Волгоградка отсудила 300 тысяч у магазина за падение на скользком полуСмотреть фотографии
12:25
Маленькую девочку убило током в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:20
Сосновый лес на разделительной полосе в Волгограде избавят от пылиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградская область наращивает коечный фонд для ковид-больныхСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 