В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер





Четвертый по счету кандидат-самовыдвиженец заявил о своем желании участвовать в выборах депутатов Государственной думы РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии Волгоградской области, претендентом по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 стал 42-летний Серго Нарсия.

В своем заявлении он указал, что живет в Волгограде, имеет высшее образование и является пенсионером.

Напомним, ранее документы на участие в выборах депутатов Госдумы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе. В числе кандидатов-самовыдвиженцев есть и женщина 1980 года рождения. Это жительница Москвы Татьяна Орешкина, которая занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.