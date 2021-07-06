В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер

Выборы 06.07.2021 09:48
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06.07.2021 09:48
Четвертый по счету кандидат-самовыдвиженец заявил о своем желании участвовать в выборах депутатов Государственной думы РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии Волгоградской области, претендентом по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 стал 42-летний Серго Нарсия.
В своем заявлении он указал, что живет в Волгограде, имеет высшее образование и является пенсионером.
Напомним, ранее документы на участие в выборах депутатов Госдумы подали судимый за взятку экс-помощник прокурора Дзержинского района Волгограда Иван Иванов, который сейчас является индивидуальным предпринимателем. А также самозанятый Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе. В числе кандидатов-самовыдвиженцев есть и женщина 1980 года рождения. Это жительница Москвы Татьяна Орешкина, которая занимает должность председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.
Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.
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