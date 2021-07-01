Выборы

В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в Госдуму

Выборы 01.07.2021 11:16
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01.07.2021 11:16


Второй кандидат-самовыдвиженец подал документы в избирательную комиссию Волгоградской области для участия в выборах депутатов Госдумы РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, на депутатский мандат претендует индивидуальный предприниматель из Волгограда Иван Иванов. Он выдвинулся по Михайловскому одномандатному избирательному округу № 83. 
В своем заявлении Иван Иванов указал, что имел судимость по ч. 1 ст. 290 "Получение взятки" УК РФ.
Как ранее сообщала "Высота 102", бывший помощник прокурора Дзержинского района Иван Иванов в 2010 году за получение взятки был приговорен к трем годам лишения свободы общего режима. Деньги в сумме 15 тысяч рублей он требовал от директора кафе, где проверял соблюдение требований экологического законодательства и противопожарной безопасности. За взятку Иванов пообещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности и дать отсрочку для устранения выявленных нарушений. Он получил от владельца кафе семь тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по области.
Напомним, что первым кандидатом-самовыдвиженцем стал самозанятый 35-летний Тимофей Першин из хутора Чиганаки-1 в Кумылженском районе. Он намерен участвовать в выборах по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82.

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