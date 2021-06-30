Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
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30.06.2021 10:59
Ирсаин Назаров, бывший депутат Волжской городской думы, признан виновным в хищении бюджетных средств, совершенным путем обмана и с использованием своего служебного положения, и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как рассказали ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, приговор был вынесен накануне. Ирсаин Назаров был взят под стражу в зале суда. Решение суда не вступило в законную силу.
Фирма «Мирстрой», которую возглавлял бывший депутат, несколько лет назад заключила два муниципальных контракта на поставку щебня для ремонта дорог в рабочем поселке Средняя Ахтуба на общую сумму около 2 миллионов рублей. Однако вместо щебня на дороги районного центра были вывалены около двух тысяч тонн лома бетона и кирпичей. Как выяснилось, Назаров поручил изготовить так называемый щебень из битых стройматериалов своим подчиненным, которые делали «щебень» из негодных для строительства дорог компонентов. Полученной прибылью подсудимый распорядился по собственному усмотрению.
Суд над Ирсаином Назаровым длился больше двух лет. Подсудимый часто не являлся на заседания. И не признавал свою вину.
После возбуждения уголовного дела Ирсаин Назаров летом позапрошлого года сложил с себя полномочия депутата Волжской гордумы, куда он избрался от партии «Единая Россия». Бывший народный избранник, возглавляющий казахскую общину Волжского, запомнился тем, что, являясь учредителем компании, получающий муниципальные контракты, задекларировал за 2018 год смешной годовой заработок в размере около 150 тысяч рублей.
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