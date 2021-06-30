Борьба с коррупцией

Погорел на щебенке: экс-депутата Волжской гордумы отправили в колонию за мошенничество

Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
0
30.06.2021 10:59


Ирсаин  Назаров, бывший депутат Волжской городской думы, признан виновным в хищении бюджетных средств, совершенным путем обмана и с использованием своего служебного положения,  и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Как рассказали ИА «Высота 102» в Среднеахтубинском районном суде Волгоградской области, приговор был вынесен накануне. Ирсаин Назаров был взят под стражу в зале суда. Решение суда не вступило в законную силу. 
Фирма «Мирстрой», которую возглавлял бывший депутат, несколько лет назад заключила два муниципальных контракта на поставку щебня для ремонта дорог в рабочем поселке Средняя Ахтуба на общую сумму около 2 миллионов рублей. Однако вместо щебня на дороги районного центра были вывалены около двух тысяч тонн лома бетона и кирпичей. Как выяснилось, Назаров поручил изготовить так называемый щебень из битых стройматериалов своим подчиненным, которые делали «щебень» из негодных для строительства дорог компонентов. Полученной прибылью подсудимый распорядился по собственному усмотрению. 
Суд над Ирсаином Назаровым длился больше двух лет. Подсудимый часто не являлся на заседания. И не признавал свою вину. 
После возбуждения уголовного дела Ирсаин Назаров летом позапрошлого года сложил с себя полномочия депутата Волжской гордумы, куда он избрался от партии «Единая Россия». Бывший народный избранник, возглавляющий казахскую общину Волжского, запомнился тем, что, являясь учредителем компании, получающий муниципальные контракты, задекларировал за 2018 год смешной годовой заработок в размере около 150 тысяч рублей. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
28.06.2021 17:24
Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 17:52
Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 16:27
Борьба с коррупцией 26.06.2021 16:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.06.2021 14:53
Борьба с коррупцией 25.06.2021 14:53
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.06.2021 16:20
Борьба с коррупцией 24.06.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
04.06.2021 08:25
Борьба с коррупцией 04.06.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
03.06.2021 09:00
Борьба с коррупцией 03.06.2021 09:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 14:38
Борьба с коррупцией 02.06.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2021 08:17
Борьба с коррупцией 02.06.2021 08:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2021 20:50
Борьба с коррупцией 01.06.2021 20:50
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 17:43
Борьба с коррупцией 28.05.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.05.2021 10:06
Борьба с коррупцией 28.05.2021 10:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2021 10:58
Борьба с коррупцией 26.05.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
25.05.2021 08:03
Борьба с коррупцией 25.05.2021 08:03
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.05.2021 16:36
Борьба с коррупцией 23.05.2021 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
10:59
Половина сотрудников ПривЖД привита первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекцииСмотреть фотографии
10:59
Погорел на щебенке: экс-депутата Волжской гордумы отправили в колонию за мошенничествоСмотреть фотографии
10:33
Переломы позвоночников и рваные раны: волгоградские медики спасают пострадавших в ДТП граждан УзбекистанаСмотреть фотографии
09:12
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у водыСмотреть фотографии
09:11
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный ударСмотреть фотографии
08:25
На трассе Волгоград-Москва перевернулась «ГАЗель» с мигрантами: 13 пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
«Призрак» волгоградского тракторного завода выставили на торги за 422 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисовСмотреть фотографии
17:55
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»Смотреть фотографии
17:23
Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собакиСмотреть фотографии
16:48
Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:41
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталемСмотреть фотографии
15:19
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обедыСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"Смотреть фотографии
13:57
Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домойСмотреть фотографии
13:11
Судебным приставам разрешили снести "Сосновый бор" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крышаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами автоСмотреть фотографии
09:17
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» водуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 