Отказали тормоза: грузовик с мясом из Астрахани устроил массовое ДТП в Волгограде











Километровая пробка образовалась на Второй продольной магистрали на границе Советского и Ворошиловского районов из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Аварию устроил 39-летний водитель грузового автомобиля «Фотон» с астраханскими номерами — у фургона отказали тормоза на спуске, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как стало известно, грузовик перевозил охлажденное мясо. Со слов водителя «Фотона», когда у машина перестала тормозить, он прижался к правой обочине, затем к бордюру, чтобы остановить движение. Однако автомобиль выкатился дальше, врезался в опору ЛЭП и забор, затем опрокинулся и столкнулся с тремя легковыми машинами. От удара повреждения получили Mercedes из Томской области, «ГАЗель» и Lada Largus. Пострадавших в ДТП нет. На месте аварии в настоящее время работают дополнительные экипажи ДПС.