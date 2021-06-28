Разбился автобус «Анапа-Волгоград» с отпускниками: трое пострадавших











В ДТП попал автобус, который следовал из Анапы в Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла сегодня в половине пятого утра на трассе «Каменск-Шахтинский-Волгоград» в Чернышковском районе. Водитель «Опель Корса» из Саратовской области при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, пассажиры которого возвращались домой с моря.





Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, а также второй водитель автобуса.



