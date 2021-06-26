Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
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26.06.2021 17:52
Волгоградское УФАС проведет проверку обстоятельств проведения открытого конкурса на строительство школы на 250 мест в поселке Отрадное в городском округе Михайловка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчиком строительства школы выступила администрация Михайловки, в частности, глава городского округа Александр Тюрин. На эти цели было выделено более 367 миллионов рублей. Однако желающих построить школу, кроме волгоградской компании – ООО «Волгтрансстрой» - не нашлось. Эта фирма оказалась единственным участником закупки, предложив цену в 348 миллионов рублей, и, согласно 44-ФЗ, стала победителем конкурса.
Однако заключение контракта с компанией-победителем пока откладывается. На действия заказчика в УФАС пожаловалась московская компания ООО «Стигматранс», в которой потребовали отменить закупку в связи с нарушениями, выявленными в конкурсной документации. В частности, в компании обратили внимание на то, что в документах отсутствует ссылка на обстоятельства непреодолимой силы, а именно – на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, которая может стать причиной проблем с исполнением контракта и поводом для наложения штрафных санкций и пени на подрядчика.
Жалоба находится на рассмотрении. Пока закупка приостановлена.
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