В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огороде





В Михайловке убийца нанес несколько ножевых ранений 60-летней женщине и закопал ее на приусадебном участке. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, погибшая два дня не выходила на связь, а ее телефон был выключен. Обеспокоенная пропажей матери дочка обратилась с заявлением в Михайловский межрайонный следственный отдел.

Установлено, что погибшая проживала со своим 28-летним сыном, который сильно выпивал. Как выяснилось, пагубная привычка не раз становилась причиной конфликтов в семье. В ходе допроса подозреваемый признался, что убил свою мать во время очередного конфликта. Мужчина подробно рассказал о своем преступлении. Он нанес матери пять колото-резаных ран, после чего завернул пенсионерку в покрывало и закопал во дворе собственного дома. В настоящее время тело женщины извлекли из земли. Расследование уголовного дела продолжается.



