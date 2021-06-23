Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской области

Расследования 23.06.2021 22:02
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23.06.2021 22:02
Поисковые мероприятия на озере Ольховое, где во время купания два дня назад пропала 17-летняя жительница Михайловки, завершены. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сегодня погибшую обнаружили местные жители, участвующие в поисковых мероприятиях. Тело уже извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений не зафиксировано.
Напомним, процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки была организована два дня назад. Днем 21 июня текущего года она со своими друзьями отдыхала на берегу водоема. Компания отправилась купаться, однако в какой-то момент несовершеннолетняя сообщила приятелям, что устала и поплыла в сторону берега. Больше её никто не видел.
Обстоятельств произошедшего выясняют следователи.
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