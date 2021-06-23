Расследования

Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской области

Расследования 23.06.2021 22:02
0
23.06.2021 22:02


Поисковые мероприятия на озере Ольховое, где во время купания два дня назад пропала 17-летняя жительница Михайловки, завершены. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, сегодня погибшую обнаружили местные жители, участвующие в поисковых мероприятиях. Тело уже извлечено из воды и направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Видимых телесных повреждений не зафиксировано.
Напомним, процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летней девушки была организована два дня назад. Днем 21 июня текущего года она со своими друзьями отдыхала на берегу водоема. Компания отправилась купаться, однако в какой-то момент несовершеннолетняя сообщила приятелям, что устала и поплыла в сторону берега. Больше её никто не видел.
Обстоятельств произошедшего выясняют следователи.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
23.06.2021 15:33
Расследования 23.06.2021 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 14:21
Расследования 23.06.2021 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.06.2021 12:56
Расследования 23.06.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 17:43
Расследования 22.06.2021 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 13:04
Расследования 22.06.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 11:28
Расследования 22.06.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.06.2021 09:42
Расследования 22.06.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 16:11
Расследования 21.06.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 15:25
Расследования 21.06.2021 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 14:57
Расследования 21.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 14:09
Расследования 21.06.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.06.2021 08:28
Расследования 21.06.2021 08:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2021 20:27
Расследования 20.06.2021 20:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2021 15:11
Расследования 20.06.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2021 10:52
Расследования 20.06.2021 10:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:02
Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:29
«Люди, берегите себя»: волгоградцы высказалиcь об обязательной вакцинации (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:20
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны раскопали на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
18:15
Семья погибла от отравления сероводородом в поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:54
Капуста в Волгоградской области рекордно подорожалаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградские железнодорожники приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорбиСмотреть фотографии
16:50
Условный пожар потушен в "красной зоне" ковидного госпиталя в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Утверждена треть нового состава общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:08
Дикая жара захватит Волгоград до конца неделиСмотреть фотографии
15:39
В пруду на Центральной набережной Волгограда погибли рыбкиСмотреть фотографии
15:33
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPSСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
15:11
«Убила жара?»: в дачном автобусе умер 55-летний волгоградецСмотреть фотографии
14:21
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Волгоградский регоператор призывает дачников не доводить дело до суда и оплатить вывоз мусораСмотреть фотографии
13:24
Силовики «прошерстили» обитателей полиэтиленового города под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:15
Как и опасались: в Волгоградской области растет количество заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:35
В Волгограде до холодов отремонтируют еще свыше 40 улицСмотреть фотографии
12:25
Селянина задержали за стрельбу с пострадавшим в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:35
Андрей Бочаров попросил главу Росавтодора еще об одном обходе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:22
Чтобы берег турецкий не остался мечтой: «Волгоградэнергосбыт» советует погасить долги перед отпускомСмотреть фотографии
11:18
Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-форматеСмотреть фотографии
10:40
«Они уезжают»: новый поезд из Волжского увезет мигрантов в УзбекистанСмотреть фотографии
10:07
Пьяный водитель сбил двух подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:28
В Волгограде у здания обладминистрации побились легковушки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
08:08
Кафе «Четыре сыра» в Волгограде подверглось санкциям за нарушение антиковидных мерСмотреть фотографии
07:57
Паевые инвестфонды становятся актуальным инструментом сохранения и приумножения накопленийСмотреть фотографии
19:44
В волгоградском облздраве прокомментировали отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде 14-летний подросток утонул в ВолгеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 