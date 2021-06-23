при проведении земляных работ нашли жители Тракторозаводского района Волгограда

. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время ожидаются прибытие саперов из подразделения в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев,

один из местных жителей обустраивал септик во дворе дома, и во втором ковше экскаватора вытащили авиабомбу. При раскопке боеприпас был повреждена.