В пруду на Центральной набережной Волгограда погибли рыбки





В пруду на Центральной набережной в Волгограде погибли обитавшие здесь рыбки. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации города, по предварительным данным, причиной гибели стали недопустимые условия питания – рыбок регулярно подкармливали местные жители.

Сотрудники МБУ неоднократно фиксировали случаи, когда отдыхающие пытались выловить рыбок, купали в пруду домашних животных, а также бросали в воду мусор, куски хлеба и другие продукты питания, совершенно не подходящие для обитателей водоема. При этом рядом с прудом установлена табличка, запрещающая кормить рыбок - для этого сотрудники «Волгоградзеленхоза», на чьем балансе находится водоем, используют специальный корм.





В ближайшее время пруд осушат, полностью очистят системы фильтрации и рециркуляции, затем наполнят его новой водой. После того, как вода прогреется до нужной температуры, в пруд будут выпущены новые особи - потомство, которое появилось за время пребывания фауны в бассейне на Центральном рынке. Черепахи сейчас временно отселены из пруда.



