Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в Госдуму





Первый кандидат-самовыдвиженец на выборах в Госдуму представил документы в ИКВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии Волгоградской области, претендентом на думский мандат по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82 стал Тимофей Александрович Першин.

Самовыдвиженцу – 35 лет. У него среднее профессиональное образование, а проживает он в хуторе Чиганаки-1 в Кумылженском районе и имеет статус самозанятого.

Напомним, ранее стало известно о решении съезда «Единой России» утвердить в качестве кандидата по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82 первого заместителя председателя Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова.



