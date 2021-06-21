Политика

Самозанятый из хутора Волгоградской области собрался в Госдуму

Политика 21.06.2021 12:56
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21.06.2021 12:56


Первый кандидат-самовыдвиженец на выборах в Госдуму представил документы в ИКВО. Как сообщили ИА «Высота 102» в избирательной комиссии Волгоградской области, претендентом на думский мандат по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82 стал Тимофей Александрович Першин. 
Самовыдвиженцу – 35 лет. У него среднее профессиональное образование, а проживает он в хуторе Чиганаки-1 в Кумылженском районе и имеет статус самозанятого. 
Напомним, ранее стало известно о решении съезда «Единой России» утвердить в качестве кандидата по Красноармейскому одномандатному избирательному округу №82 первого заместителя председателя Волгоградской гордумы Андрея Гимбатова. 

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