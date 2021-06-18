Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давности

Расследования 18.06.2021 13:12
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18.06.2021 13:12
Убийцу удалось установить спустя 18 лет после совершенного во Фролово Волгоградской области тяжкого преступления. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Волгоградской области Снежана Тихонова, следователи приняли решение провести дополнительную генетическую экспертизу вещественных доказательств, полученных еще в 2003 году. Специалисты генетической лаборатории ГУ МВД России по области, обследуя одежду убитых мужчины и женщины смогли найти несколько пятен крови, которая принадлежала неизвестному. Им оказался 42-летний житель Фролово, ранее неоднократно судимый и отбывавший наказание в местах лишения свободы. Он признался в убийстве двух человек, которое совершил в ночь с 11 на 12 января 2003 года.
Тогда в одном из домов во Фролово был обнаружен труп 51-летней хозяйки со следами насильственной смерти. Ее 50-летний сожитель с множественными телесными повреждениями в области головы был доставлен в больницу. Мужчина находился без сознания. Несмотря на старания медиков он вскоре скончался от полученной черепно-мозговой травмы. Было возбуждено уголовное дело, но установить преступника тогда не удалось.
Задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства. Сожитель женщины познакомился с подозреваемым на улице, а потом пригасил его в гости. В какой-то момент хозяйка жилища попросила нового знакомого, которому тогда было 24 года, помочь по хозяйству и прибить карниз. Мужчины поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта гость нанес сожителю женщины множественные удары молотком по голове, а затем задушил и хозяйку, которая стала невольной очевидицей произошедшего.
За двойное убийство фигуранту уголовного дела может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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