В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием





Министерством образования и высшего образования РФ подписан приказ о создании в Волгограде Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Первое в России подобное учреждение откроется на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минсельхоз России.

Поручение о создании Центра по борьбе с опустыниванием дал премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2021 года в ходе поездки в Калмыкию. Необходимость в открытии учреждения назрела в связи с накопившимися проблемами аридизации климата и опустынивания территорий, деградации и разрушения почв. Новый центр будет иметь межрегиональное значение, и местом для его создания Волгоград выбран неслучайно. Именно здесь собраны высококвалифицированные специалисты и выработана сильная научная база.

По данным научных организаций РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Опустынивание сильнее всего затрагивает Прикаспийский регион: Калмыкию, Дагестан, Астраханскую область. В Волгоградской области площадь подверженных опустыниванию земель составляет 1,4 млн гектаров.