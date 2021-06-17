В Волгограде создан первый в России Центр по борьбе с опустыниванием

Общество 17.06.2021 21:16
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17.06.2021 21:16
Министерством образования и высшего образования РФ подписан приказ о создании в Волгограде Центра по борьбе с опустыниванием территорий. Первое в России подобное учреждение откроется на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Минсельхоз России.
Поручение о создании Центра по борьбе с опустыниванием дал премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2021 года в ходе поездки в Калмыкию. Необходимость в открытии учреждения назрела в связи с накопившимися проблемами аридизации климата и опустынивания территорий, деградации и разрушения почв. Новый центр будет иметь межрегиональное значение, и местом для его создания Волгоград выбран неслучайно. Именно здесь собраны высококвалифицированные специалисты и выработана сильная научная база.
По данным научных организаций РАН, 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены воздействию эрозии, дефляции, периодических засух, суховеев и пыльных бурь. Опустынивание сильнее всего затрагивает Прикаспийский регион: Калмыкию, Дагестан, Астраханскую область. В Волгоградской области площадь подверженных опустыниванию земель составляет 1,4 млн гектаров.
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