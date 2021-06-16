Расследования

В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решеток

Расследования 16.06.2021 12:48
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16.06.2021 12:48




В Волгограде поймали с поличным группу  подростков на краже решеток ливневок. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские остановили "семерку", в которой находились  двое подростков 18-ти и 16-ти  лет, а за рулем -  15-летний сообщник. Как выяснилось, молодые люди были родом из  рабочего поселка Водстрой Тракторозаводского района.  В багажнике машины были обнаружены 7 чугунных решеток ливневой канализации, которые юноши  украли на улице 39-й Гвардейской. В МБУ «Северное», которое занимается обслуживанием ливневок, заявили об  ущербе в размере  78 тысяч рублей. Парням придется ответить за совершенную кражу, а  автомобиль уже изъят и помещен  на специализированную стоянку.

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