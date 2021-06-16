В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решеток

Расследования 16.06.2021 12:48
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16.06.2021 12:48
В Волгограде поймали с поличным группу подростков на краже решеток ливневок. Как сообщили ИА «Высота 102» ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские остановили "семерку", в которой находились двое подростков 18-ти и 16-ти лет, а за рулем - 15-летний сообщник. Как выяснилось, молодые люди были родом из рабочего поселка Водстрой Тракторозаводского района. В багажнике машины были обнаружены 7 чугунных решеток ливневой канализации, которые юноши украли на улице 39-й Гвардейской. В МБУ «Северное», которое занимается обслуживанием ливневок, заявили об ущербе в размере 78 тысяч рублей. Парням придется ответить за совершенную кражу, а автомобиль уже изъят и помещен на специализированную стоянку.
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