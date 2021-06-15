Происшествия 15.06.2021 17:57
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15.06.2021 17:57
Искусную схему провернули аферисты, оформив на 48-летнюю учительницу из Николаевского района кредит в размере 1,6 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, жертва телефонных мошенников на протяжении недели выполняла их указания и следовала инструкциям.
Звонившие представились следователем и сотрудником банка. Мошенники убедили женщину в существовании некой спецоперации МВД и Центробанка по изобличению мошенников, и женщина сообщила им свои персональные данные. О внушительном долге перед банком женщина узнала случайно и обратилась в полицию.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам при поступлении подобных звонков сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте. МВД просит не передавать незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, не устанавливать по совету собеседников на компьютеры и смартфоны какие-либо программы. Гражданам советуют не выполнять никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.
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