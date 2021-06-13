



В больницу с различными травмами доставлен 39-летний водитель грузового автомобиля Volvo, который перевернулся сегодня рано утром в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с фурой произошло на пересечении Третьей продольной магистрали и улицы Ангарской.

По предварительным данным, водитель из Дагестана вез груз в республику и проходил через Волгоград транзитом. Следуя в сторону Ворошиловского района, около 4 часов утра мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.