Происшествия

Дальнобойщик из Дагестана пострадал в перевернувшейся фуре в Волгограде

Происшествия 13.06.2021 12:03
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13.06.2021 12:03


В больницу с различными травмами доставлен 39-летний водитель грузового автомобиля Volvo, который перевернулся сегодня рано утром в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП с фурой произошло на пересечении Третьей продольной магистрали и улицы Ангарской.
По предварительным данным, водитель из Дагестана вез груз в республику и проходил через Волгоград транзитом. Следуя в сторону Ворошиловского района, около 4 часов утра мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

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