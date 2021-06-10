Экс-руководителя МУПа в Волгоградской области осудят за сокрытие миллионов





До трех лет лишения свободы грозит бывшему руководителю муниципального унитарного предприятия "Водоочистные сооружения Палласовского района". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в сокрытии от налогообложения более 5,5 миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Среднеахтубинский районный суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, обвиняемый с августа 2019 года по октябрь 2020-го при наличии задолженности по налогам направлял письма заказчикам о необходимости перечисления денежных средств за оказанные услуги, минуя расчетный счет организации. Противоправная схема выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК РФ.

Вину экс-руководитель полностью признал.



