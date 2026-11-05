



Минувшая ночь выдалась неспокойной для Волгоградской области. Как сообщает Минобороны, на территории региона силы ПВО нейтрализовали вражеские беспилотники.



По данным мониторинговых каналов БПЛА были зафиксированы в Новоаннинском, Киквидзенском, Еланском, Нехаевском, Урюпинском, Михайловском, Алексеевском районах.



Отметим, беспилотную опасность объявили в 2:37 и она сохраняется до сих пор.



Атаку также отражали в Московском регионе, Республике Крым, в Астраханской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской, Тульской, Тамбовской областях, а также над акваториями Черного и Азовского морей.



