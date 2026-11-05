Волгоградцам рассказали, какие товары промаркируют в 2027 году



Всемирный день качества отмечают 12 ноября. В нашей стране важнейший инструмент контроля - цифровая маркировка товаров в государственной системе «Честный знак». О результатах её работы, как за три минуты узнать всю историю приобретенной вещи и почему предпринимателям выгодно выходить из тени сообщает «Парламентская газета».



Эксперимент по внедрению маркировки товаров начался в 2017 году. С тех пор система продемонстрировала свою эффективность в борьбе с подделкой и нелегальным импортом. Например, с момента внедрения маркировки количество нарушений при продаже бутилированной воды снизилось более чем в пять раз, а доля контрафактной парфюмерии уменьшилась в 2,6 раза. Основой системы стали современные технологии. На упаковку наносится двумерный штрихкод, который содержит уникальный идентификатор товара и полную информацию о нем. Такой код подделать практически невозможно.



Потребители могут получить всю необходимую информацию о товаре за три минуты через приложение «Честный знак», доступное для всех пользователей, сообщили в Роспотребнадзоре. Сегодня сотни наименований товаров подлежат обязательной маркировке, что гарантирует их подлинность и безопасность. В ведомстве также отметили, что до конца года к системе подключатся производители радиоэлектроники, включая смартфоны, ноутбуки и светильники. В будущем планируется маркировка кормов для животных, спецодежды, средств индивидуальной защиты и электронных сигарет.

С 2 по 12 ноября на сайте Роспотребнадзора действует горячая линия для консультаций по цифровой маркировке.

С 1 сентября штрафы за нарушения стали приходить автоматически. Например, просроченный товар не убрали вовремя с полки, и он попал на кассу. Система фиксирует это как нарушение. Еще одна частая проблема - возврат товара. Продавец принимает товар обратно, но забывает обновить информацию в системе «Честный знак». В результате код числится как проданный, система снова фиксирует нарушение, и бизнес получает штраф. Для предотвращения подобных ситуаций Роспотребнадзор рекомендует предпринимателям провести дополнительный тренинг для персонала, проверить настройки кассового оборудования и строго следить за сроками годности товаров на полках.

Маркировка помогает бороться с контрафактом и улучшает рынок. С помощью системы можно самостоятельно проверить качество товара и при необходимости направить жалобу в контролирующие органы.

Для проверки товара нужно установить бесплатное приложение «Честный знак» на смартфон, открыть его и перейти в режим сканирования. Для этого достаточно навести камеру на квадратный код DataMatrix и дождаться его распознавания. Приложение выдаст полную информацию о товаре: название, производитель или импортер, бренд, страна происхождения, дата производства и срок годности (особенно важно для продуктов, лекарств и косметики). Также будет показан статус кода - в обороте товар или уже продан. Результат будет показан цветом: зеленый - «Товар проверен», серый - «Товар продан», красный - «Сомнительный товар». Если обнаружено нарушение (код не найден, истек срок годности или цена выше максимальной розничной), жалобу можно отправить прямо из приложения.

фото: ИИ-иллюстрация