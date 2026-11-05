Препарат от тромбов разработали волгоградские ученые

Российские ученые создали новый препарат против тромбов. Среди разработчиков – волгоградские исследователи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, речь идет о препарате «Ангипур» - антиагреганте, который препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. По словам декана фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктора Сиротенко, он может применяться при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях.