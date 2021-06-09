



В Волгограде на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в результате которого одинокий мужчина оказался без квартиры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, фигурантами дела стали трое мужчин и женщина. Сообщники, узнав, что у 82-летнего одинокого пенсионера в собственности находится квартира, предложили ему услуги по уходу.

В дальнейшем они поместили мужчину в отделение сестринского ухода одной из больниц, где подозреваемая работала заведующей отделением и обеспечивала сообщникам доступ к пациенту.

После курса лечения пенсионер выдал доверенность одному из подозреваемых, на основании которой последний подарил квартиру сообщнику. В дальнейшем жилье было продано, а полученные по сделке 1 млн 760 тысяч рублей распределены между соучастниками. Уже бездомного пенсионера злоумышленники поместили в социальное учреждение для престарелых и инвалидов.

Однако было установлено, что при выдаче доверенности мужчина был введен в заблуждение подозреваемыми относительно характера подписываемых документов, поскольку считал, что они связаны не с отчуждением имущества, а с лечением. Выйти на след аферистов помогла неравнодушная соседка, которая сообщила о произошедшем с пенсионером в органы прокуратуры.

Расследование уголовного дела проводится СО-8 СУ УМВД России по Волгограду. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой Красноармейского района Волгограда на контроль.

Кроме того, прокурором Красноармейского района Волгограда предъявлен в суд иск в интересах пенсионера о признании договора дарения недействительным и применении последствий недействительности сделки. Иск находится на рассмотрении.



