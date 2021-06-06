В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибших





Сегодня около 15 часов на федеральной трассе Самара– Волгоград недалеко от поселка Зеленый в результате ДТП погибли 29-летняя женщина и 14-летний подросток, его 13-летняя сестра и 9-летний брат получили тяжелые травмы. По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.

Женщина ехала в автомобиле Шевроле Авео, в салоне которого находились трое несовершеннолетних. Двигаясь со стороны села Старая Полтавка Старополтавского района области в сторону города Волжский, погибшая не справилась с управлением и совершила съезд с обочины, в результате чего машина опрокинулась в кювет. Находившиеся в машине несовершеннолетние получили тяжелые травмы, 14-летний пассажир скончался на месте, его брат и сестра госпитализированы в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Водитель автомобиля также доставлена в больницу, однако спасти женщину не удалось. Дети с родителями ехали домой от родственников, мать и ее брат сначала отправили в путь несовершеннолетних, а сами отбыли через несколько минут с другим водителем. На месте работают следователи и криминалисты.



