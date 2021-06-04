Расследования 04.06.2021 15:17
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04.06.2021 15:17
В Палласовском районе 55-летний мужчина обвиняется по делу о незаконном обороте рогов сайгака, занесенного в Красную книгу, ему грозит до 6 лет колонии. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по версии следствия, обвиняемый еще в январе этого года обнаружил в заснеженной сети падшую тушку взрослого сайгака.
Мужчина топором отделил рога и выложил в сеть объявление об их продаже. Сотрудники ОМВД зафиксировали факт сбыта и задержали мужчину. Обвиняемый свою вину полностью признал. Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения в Палласовский районный суд. Местному жителю грозит до шести лет лишения свободы.
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