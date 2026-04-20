6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
 Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС
В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.   – Сообщение о...
Экс-чиновнице облкомстроя Куликовой дали 7 лет за махинации с жильем для сирот

Расследования 20.04.2026 13:57
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела обеспечения жилищных прав граждан комитета строительства Волгоградской области, осуждённой за получение взятки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Елена Куликова отвечала за обеспечение детей-сирот жильем. Вступив  в сговор с риэлтором, она получала от нее деньги за содействие в победе на аукционах по продаже жилых помещений этой категории граждан. 

Напомним, пара действовала в период с октября 2023 по апрель 2024 годов. Чиновница вносила в сопроводительные письма с приложениями, направляемые в ГКУ ВО «Управление капитального строительства», сведения о необходимости приобретения квартир в тех муниципальных образованиях Волгоградской области, где у индивидуального предпринимателя имелись квартиры для продажи. При этом анализ потребности в обеспечении жильём детей-сирот в разрезе муниципальных районов и городских округов фактически не проводился. После предоставления сведений в ГКУ ВО «Управление капитального строительства» осуждённая информировала предпринимателя о ходе проведения закупок квартир.

За указанный период Куликова получила взяток в сумме 165 тысячи рублей.  Свою вину подсудимая признала частично.

Приговором Центрального районного суда Волгограда Елена Куликова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в»  ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет.

Уголовное дело в отношении ее подельницы было выделено в отдельное производство. Деньги, полученные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.

Приговор был обжалован стороной защиты. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, это не первая преступная схема, которую разоблачили правоохранители в жилищной сфере. Недавно за махинации на госконтрактах по продаже жилья социально незащищенным жителям региона была осуждена риэлтор Елена Шпак. За причинение ущерба бюджету в размере 71 миллиона рублей она получила 5,6 лет лишения свободы. Женщина действовала в связке с сотрудником организации, занимающейся технической инвентаризацией. 


