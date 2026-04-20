Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела обеспечения жилищных прав граждан комитета строительства Волгоградской области, осуждённой за получение взятки. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, Елена Куликова отвечала за обеспечение детей-сирот жильем. Вступив в сговор с риэлтором, она получала от нее деньги за содействие в победе на аукционах по продаже жилых помещений этой категории граждан.

Напомним, пара действовала в период с октября 2023 по апрель 2024 годов. Чиновница вносила в сопроводительные письма с приложениями, направляемые в ГКУ ВО «Управление капитального строительства», сведения о необходимости приобретения квартир в тех муниципальных образованиях Волгоградской области, где у индивидуального предпринимателя имелись квартиры для продажи. При этом анализ потребности в обеспечении жильём детей-сирот в разрезе муниципальных районов и городских округов фактически не проводился. После предоставления сведений в ГКУ ВО «Управление капитального строительства» осуждённая информировала предпринимателя о ходе проведения закупок квартир.

За указанный период Куликова получила взяток в сумме 165 тысячи рублей. Свою вину подсудимая признала частично.

Приговором Центрального районного суда Волгограда Елена Куликова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет.

Уголовное дело в отношении ее подельницы было выделено в отдельное производство. Деньги, полученные в качестве взятки, были конфискованы в доход государства.

Приговор был обжалован стороной защиты. Однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, приговор суда первой инстанции оставил без изменения. Приговор вступил в законную силу.