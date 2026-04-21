В Волгограде установлена и задержана местная жительница, которая накануне напала в сетевом магазине на чужого ребенка на глазах родителей малышки. При этом, как утверждают очевидцы, женщина вела себя неадекватно.

В полиции сообщили, что с заявлением о случившемся 20 апреля в ОМВД по Тракторозаводскому району обратилась мама девочки. С ее слов, незнакомая ей дама в платочке пыталась ударить ее ребенка.





Установлено, что телесные повреждения девочке хотела нанести 38-летняя местная жительница. В отношении неё, как сообщается, приняты меры медицинского воздействия. Мотивы такого поведения не поясняются. По факту случившегося проводится проверка.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!