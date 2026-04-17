Сегодня, 17 апреля, в Кировском районном суде Волгограда состоялось предварительное заседание по иску прокуратуры Волгоградской области к экс-депутату областной думы Станиславу Короткову. Исковые требования надзорного органа касаются изъятия в доход государства незаконно полученных доходов в сумме 43,9 миллиона рублей. На счета бывшего депутата наложен арест в качестве обеспечительных мер.

Как сообщает ИА «Высота 102», на предварительном заседании судья отклонила все заявленные представителем Короткова ходатайства. Следующее заседание назначено на 5 мая.

Напомним, Станислав Коротков был лишен депутатских полномочий в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. Центральный районный суд ранее признал незаконным постановление Волгоградской облдумы, удовлетворившей 12 февраля заявление Короткова о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. В суде было доказано, что депутат продолжал осуществлять руководство своими компаниями, тогда как не имел права вести бизнес из-за того, что занимал оплачиваемую должность руководителя комитета регпарламента.

Накануне в областной думе, исполняя решение Центрального районного суда, изменили формулировку отставки Короткова, которая теперь лишает его права на различные льготы и преференции, положенные бывшим депутатом, и не дает ему возможности вновь баллотироваться в депутаты.

Примечательно, что теперь уже бывшие коллеги Короткова не уделили этому вопросу отдельного внимания и приняли все постановления регпарламента, в том числе и касающееся Короткова, пакетом.



