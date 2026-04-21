Киквидзенский районный суд Волгоградской области приговорил к 7 годам колонии общего режима местного жителя за гибель 17-летнего подростка в ДТП. Виновник аварии на отцовской машине мчался по трассе в компании четырех несовершеннолетних приятелей и «улетел» в кювет.

Как сообщили в районном суде, фигуранта уголовного дела обсудили по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств без права управления, повлекшее по неосторожности смерть человека). Вину он полностью признал.





Смертельная авария произошла 29 августа 2025 года на первом километре автодороги «С.Алонцево-ст.Преображенская». 25-летний водитель автомобиля «Лифан 214813», принадлежащим его отцу, в компании четырех друзей в возрасте от 16 до 17 лет, двигался по трассе со скоростью не менее 115 км/ч. Не выдержав скоростной режим, он съехал на обочину, а потом опрокинулся в кювет.

- В результате преступной неосторожности, допущенной подсудимым, приведшей к дорожно-транспортному происшествию, один 17-летний пассажир скончался, а трое остальных получили разного рода телесные повреждения, - установил суд.

В качестве дополнительного наказания виновника ДТП лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!