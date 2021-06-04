Расследования

В Волгограде задержали 17-летнего закладчика наркотиков

Расследования 04.06.2021 09:01
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04.06.2021 09:01




Волгоградские оперативники задержали подозреваемого в сбыте сильнодействующих наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 17-летний местный житель прятал закладки с наркотиками около одного из домов в Красноармейском районе. Оперативники изъяли два свертка со смесью, содержащей N-метилэфедрон общей массой 1,948 гр. Выяснилось, что несовершеннолетний занимался этим на протяжении нескольких месяцев, получая указания от неизвестного по интернету. Наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы.

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