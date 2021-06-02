Расследования 02.06.2021 13:21
0
02.06.2021 13:21
Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Фроловского суда в отношении женщины, которая продала несовершеннолетнему мальчику пиво. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за подобный факт, предстала перед судом за повторное нарушение закона уже по уголовной статье. Но Фроловский районный суд, как ранее сообщало ИА "Высота 102", оправдал продавца, поскольку она пояснила, что мальчик, которому она продала спиртное, выглядел старше своего возраста. В частности, у несовершеннолетнего имелась борода. Областной суд и прокуратура не согласилась с решением Фроловского суда и отменили оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд в ином составе.
Реклама
Житель Волгоградской области отправится в колонию за попытку изнасиловать дочь02.06.2021 12:25
Расследования 02.06.2021 12:25
В Волгограде любительница пьяной езды ответит за клевету на задержавших ее полицейских02.06.2021 11:56
Расследования 02.06.2021 11:56
Еще одна жертва: жительница хутора Волгоградкой области умерла от бешенства01.06.2021 13:22
Расследования 01.06.2021 13:22
Автосалон в Волгограде приторговывал контрафактным моторным маслом01.06.2021 09:48
Расследования 01.06.2021 09:48
Волгоградские коммерсанты наварились на фиктивном переобучении по нацпроекту31.05.2021 15:41
Расследования 31.05.2021 15:41
Волгоградские полицейские задержали промышлявшего в общественном транспорте "щипача"31.05.2021 12:33
Расследования 31.05.2021 12:33
Загадка остается: в Волгограде выясняют причины гибели двух человек на оптовом рынке31.05.2021 12:17
Расследования 31.05.2021 12:17
Не смогли спасти: в Волгоградской области утонул подросток30.05.2021 12:51
Расследования 30.05.2021 12:51
Не по плану: в Волгограде рецидивисты подожгли вскрываемый банкомат29.05.2021 12:10
Расследования 29.05.2021 12:10
Жительница Волгоградской области ради своей свадьбы обобрала двух пенсионеров28.05.2021 15:29
Расследования 28.05.2021 15:29
В Волгограде бухгалтера-воровку из "Метроэлектротранса" отправили в колонию28.05.2021 14:14
Расследования 28.05.2021 14:14
В Волгограде задержали аптечного разбойника28.05.2021 13:37
Расследования 28.05.2021 13:37
Ушлый ставрополец наварился на строительстве объездной дороги Волгограда28.05.2021 09:57
Расследования 28.05.2021 09:57
Волгоградского экс-следователя арестовал суд в Москве по обвинению во взятке28.05.2021 08:35
Расследования 28.05.2021 08:35
В Волгограде капитана танкера и механика оштрафовали за перекачку нефти27.05.2021 16:56
Расследования 27.05.2021 16:56
Реклама