Расследования

Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу мальчика с бородой

Расследования 02.06.2021 13:21
0
02.06.2021 13:21


Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Фроловского суда в отношении женщины, которая продала несовершеннолетнему мальчику  пиво. Как сообщила ИА «Высота 102» помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 46-летняя женщина, ранее привлекавшаяся к административной ответственности за подобный факт, предстала перед судом за повторное нарушение закона уже по уголовной статье. Но Фроловский районный суд, как ранее сообщало ИА "Высота 102",  оправдал продавца, поскольку она пояснила, что мальчик, которому она продала спиртное,  выглядел старше своего возраста. В частности, у несовершеннолетнего имелась борода. Областной суд и прокуратура не согласилась с решением Фроловского суда и отменили оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд в ином составе.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
02.06.2021 12:25
Расследования 02.06.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2021 11:56
Расследования 02.06.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2021 13:22
Расследования 01.06.2021 13:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2021 09:48
Расследования 01.06.2021 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2021 15:41
Расследования 31.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2021 12:33
Расследования 31.05.2021 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2021 12:17
Расследования 31.05.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2021 12:51
Расследования 30.05.2021 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2021 12:10
Расследования 29.05.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2021 15:29
Расследования 28.05.2021 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2021 14:14
Расследования 28.05.2021 14:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2021 13:37
Расследования 28.05.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2021 09:57
Расследования 28.05.2021 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2021 08:35
Расследования 28.05.2021 08:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2021 16:56
Расследования 27.05.2021 16:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:12
Оперштаб Волгоградской области сообщил о новых жертвах COVID-19Смотреть фотографии
15:13
Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»Смотреть фотографии
14:51
«Не будем гробить машины»: в Волжском маршрутки уезжают с затопленных улиц (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Районные власти строят спортзал в Волгоградской области в обход законаСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде завершился ремонт пяти пассажирских платформСмотреть фотографии
13:55
Руководителю токсичной свалки под Волгоградом грозит уголовное делоСмотреть фотографии
13:22
Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу мальчика с бородойСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области «рухнули» цены на яйцаСмотреть фотографии
13:08
Пока держится: "Волгоград Арену" проверил на прочность первый ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5GСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за попытку изнасиловать дочьСмотреть фотографии
12:15
Два поселка в Волгоградской области остались без света из-за грозыСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде любительница пьяной езды ответит за клевету на задержавших ее полицейскихСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде загорелся дом после удара молнииСмотреть фотографии
11:04
Квитанция ушла в онлайн: как волгоградцы по-новому платят за электроэнергиюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ДТП с «Мерседесом» и семеркой в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Сильный ливень затопил южные районы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгограде сошедший с рельсов трамвай возвращают на путиСмотреть фотографии
09:42
В элитном поселке под Волгоградом сгорел таунхаусСмотреть фотографии
08:34
Наступление стихии на Волгоград сняли сверхуСмотреть фотографии
08:06
Волгоградцам пообещали бесплатные тесты после прививки от коронавирусаСмотреть фотографии
20:50
Депутат в Волгоградской области «забыл» указать в декларации дорогостоящие покупки семьиСмотреть фотографии
19:59
В Волгограде готовятся к потопу на улицахСмотреть фотографии
19:09
Черный дым от крупного пожара в Волжском накрыл Волго-Ахтубинскую поймуСмотреть фотографии
17:58
«Провалиться или убиться»: в Волжском родители детей требуют безопасную дорогу в школуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Единая Россия» озвучила победителей праймериз в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:25
В Волгоградской области пропал 26-летний парень с тату енотаСмотреть фотографии
17:00
Деревья в Волгограде точит страшный жукСмотреть фотографии
16:59
Ливни, град и грозы: запад Волгоградской области готовится к удару стихииСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 