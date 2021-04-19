



Необычным финалом завершилось в суде слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении продавщицы одного из магазинов, которую обвиняли в повторной продаже спиртного несовершеннолетнему. Женщину по итогам рассмотрения дела оправдали. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Фроловского городского суда Волгоградской области, Ирина Р. 11 декабря 2019 года была привлечена к административной ответственности за то, что реализовала алкогольную продукцию подростку. Несмотря на это, 5 марта 2020 года она вновь, не убедившись в возрасте покупателя, продала пиво несовершеннолетнему. В результате ее действия попали уже под статью уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за неоднократность подобных действий. Женщине за это грозил крупный штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей или исправительные работы сроком до 1 года.

Однако подсудимая свою вину в совершении этого преступления не признала. Вместе с тем она не оспаривала факт продажи покупателю пива, однако отрицала умысел на совершение преступления. Женщина объяснила, что внешний вид покупателя не вызвал у нее сомнений в его несовершеннолетии, поскольку "покупатель имел густую бороду, темный цвет лица и высокий рост". Но суд пришел к выводу, что у продавца не было оснований сомневаться в совершеннолетии покупателя, в связи с чем она и не потребовала у него документ, позволяющий установить возраст юноши.