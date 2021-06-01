Экология

Деревья в Волгограде точит страшный жук

Экология 01.06.2021 17:00
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01.06.2021 17:00


МБУ «Волгоградзеленхоз» зафиксировало вспышку заражения деревьев ясеня стволовым вредителем – ясеневой изумрудной узкотелой златкой. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, данный вид вредителей в первую очередь атакует старые и ослабленные деревья. Первыми пострадали старые ясени, произрастающие вдоль проезжей части по ул. Чуйкова.
Особенность данного подкарантинного вредителя заключается в том, что златка быстро поражает большие площади ствола, вдоль старых ходов образуются вздутия и трещины, в стволе образуются полости и в конечном итоге дерево погибает.

Единственный эффективный метод предотвращения распространения данного подкарантинного вредителя, предусмотренный правилами по предупреждению распространения вредных организмов, -  санитарный снос погибших деревьев с последующим сожжением пораженной древесины. С этой же целью срезы насаждений обрабатываются специальными химикатами, чтобы полностью ликвидировать угрозу дальнейшего распространения стволовых насекомых.
В настоящее время существует угроза заражения соседних насаждений, в первую очередь 150 молодых деревьев, высаженных по соседству со старыми ясенями за последние несколько лет, выразили обеспокоенность в администрации.

В ближайшие дни специалисты МБУ «Волгоградзеленхоз» проведут вышеуказанные мероприятия по предотвращению распространения подкарантинного вредителя. На месте погибших старых насаждений муниципалитет высадит молодые деревья других видов, устойчивых к воздействию данного вредителя.
Такая же беда поразила  и ясени, которые росли в Волжском. В мэрии заявили о полутора тысячах погибших деревьев. Во втором по величине городе Волгоградской области также решили восполнить потерю старых деревьев высадкой новых сортов зеленых насаждений. 
Около трех лет  назад на острове Сарпинский был объявлен карантин в связи с поражением ясеней изумрудной златкой. На период действия карантина нельзя было вывозить древесину с острова, чтобы пресечь распространение опасного жука. Однако журналисты ИА «Высота 102» провели расследование и выяснили, что срубленные деревья все-таки транспортировали на материк. 
Справка. Первое серьезное нашествие этого вредителя было зарегистрировано в московском регионе в начале двухтысячных годов. Там погибали целые парки. К сожалению, погибшие деревья "оживить" невозможно. А вот в борьбе с жуком очень помогают дятлы. Эти птицы питаются и златкой, и их личинками и могут достать  жуков из-под коры.  
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним экологию - обеспечим будущее".

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