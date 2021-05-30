Политика

Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз

Политика 30.05.2021 14:59
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30.05.2021 14:59




Микроавтобус с сенатором, секретарем реготделения «Единой России» Сергеем Горняковым привез трех человек на участок для предварительного голосования в волгоградском лицее №2. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из автомобиля выходят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, мэр Волгограда Виталий Лихачев и депутат Госдумы Евгений Москвичев, сообщает ИА «Высота 102».
Главы региона и областного центра, а также участник праймериз ранее проголосовали электронно, а на участок приехали посмотреть, как проходит голосование по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. Особое внимание обратили на соблюдение антиковидных мер безопасности – наличие масок и санитайзеров для избирателей. В помещениях для голосования проводится регулярная обработка дезинфицирующими средствами - на время дезинфекции членов комиссии и избирателей могут попросить выйти для безопасности.
Секретарь регионального отделения единороссов Сергей Горняков отметил достаточно высокую явку на участки, несмотря на большое число проголосовавших онлайн. Он подчеркнул, что жалоб на нарушения в ходе праймериз в Волгоградской области к настоящему времени не поступало – голосование проходит спокойно, в штатном режиме.
Напомним, по данным на 10 часов утра, на счетные участки в Волгоградской области пришли более 20 тысяч человек (1,1% от общего числа избирателей). С 24 мая избиратели могли проголосовать дистанционно на сайте «Единой России». На всех счетных участках соблюдается тайна голосования, имеются стенды с подробной информацией о каждом кандидате, чтобы граждане могли познакомиться с биографией участников. Работать участки будут, как и в день основного голосования, до 20 часов.

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