Сенатора от Волгоградской области Горнякова уличили в подвозе людей на участок праймериз











Микроавтобус с сенатором, секретарем реготделения «Единой России» Сергеем Горняковым привез трех человек на участок для предварительного голосования в волгоградском лицее №2. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как из автомобиля выходят губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, мэр Волгограда Виталий Лихачев и депутат Госдумы Евгений Москвичев, сообщает ИА «Высота 102».

Главы региона и областного центра, а также участник праймериз ранее проголосовали электронно, а на участок приехали посмотреть, как проходит голосование по отбору кандидатов для выборов в Госдуму. Особое внимание обратили на соблюдение антиковидных мер безопасности – наличие масок и санитайзеров для избирателей. В помещениях для голосования проводится регулярная обработка дезинфицирующими средствами - на время дезинфекции членов комиссии и избирателей могут попросить выйти для безопасности.

Секретарь регионального отделения единороссов Сергей Горняков отметил достаточно высокую явку на участки, несмотря на большое число проголосовавших онлайн. Он подчеркнул, что жалоб на нарушения в ходе праймериз в Волгоградской области к настоящему времени не поступало – голосование проходит спокойно, в штатном режиме.

Напомним, по данным на 10 часов утра, на счетные участки в Волгоградской области пришли более 20 тысяч человек (1,1% от общего числа избирателей). С 24 мая избиратели могли проголосовать дистанционно на сайте «Единой России». На всех счетных участках соблюдается тайна голосования, имеются стенды с подробной информацией о каждом кандидате, чтобы граждане могли познакомиться с биографией участников. Работать участки будут, как и в день основного голосования, до 20 часов.