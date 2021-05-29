Где голос, Зин: волгоградские единороссы озабочены «зависшими» избирателями





Новая модель голосования на праймериз «Единой России» дала сбой: избиратели, прошедшие регистрацию на сайте, уже несколько дней не могут отдать голос онлайн за понравившихся кандидатов. Как стало известно ИА «Высота 102», в волгоградском оргкомитете «ЕР» озабочены данной проблемой и уже сделали запрос коллегам в Москве, как поступить в сложившейся ситуации.

Волгоградские единороссы озабочены технической стороной вопроса: смогут ли граждане, уже прошедшие регистрацию на сайте, завершить процедуру голосования 30 мая на счетных участках. Ведь по положению о новой модели избиратели, решившие проголосовать онлайн, уже не смогут сделать свой выбор в традиционном формате, если не аннулируют заявку на сайте.

Впрочем, технические сложности с новой моделью голосования могут оказаться как нельзя кстати для аутсайдеров этой предвыборной гонки. «Главная битва за статус-кво намечена на завтра. Технологических приемов и приемчиков на праймериз не много, но они есть, – прокомментировал праймериз волгоградский политолог Евгений Калинин. – В этом году голосовать на праймериз можно как дистанционно, так и непосредственно избирательном участке. Наверняка на участках появятся те, кто «не разобрался» и будет «сильно возмущен», что его «цифровой» голос уже учтен. Не важно, что хакнуть блокчейн по силам только гениям-трампистам, но в технологиях провокаций ведь логика иная».

Напомним, регистрация на сайте предварительного голосования «Единой России» для выбора кандидатов онлайн завершилась в полночь 28 мая. Сегодня и завтра проголосовать могут только зарегистрированные участники. В воскресенье, 30 мая, по всей России откроются традиционные участки – в Волгоградской области их 297, что составляет 20% от всех УИК региона. Они будут работать с 8.00 до 20.00, для голосования гражданам требуется только паспорт.