Волгоградец напал на своего зятя с отверткой

Расследования 25.05.2021 12:01
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25.05.2021 12:01
Мужчине, вооруженному отверткой, грозит 10 лет тюрьмы за нападение на зятя. В отношении 53-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Известно, что 22 мая текущего года в больницу обратился 34-летний житель Краснооктябрьского района с колото-резаными ранениями живота. Медики незамедлительно заявили о происшествии явно криминального характера в полицию.
В результате расследования этого происшествия был задержан 53-летний тесть пострадавшего. К плачевным последствиям привела семейная ссора. Свою вину подозреваемый полностью признал. Сейчас его заключили под арест.
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