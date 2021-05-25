Волгоградец напал на своего зятя с отверткой





Мужчине, вооруженному отверткой, грозит 10 лет тюрьмы за нападение на зятя. В отношении 53-летнего волгоградца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Известно, что 22 мая текущего года в больницу обратился 34-летний житель Краснооктябрьского района с колото-резаными ранениями живота. Медики незамедлительно заявили о происшествии явно криминального характера в полицию.

В результате расследования этого происшествия был задержан 53-летний тесть пострадавшего. К плачевным последствиям привела семейная ссора. Свою вину подозреваемый полностью признал. Сейчас его заключили под арест.



