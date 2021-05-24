Расследования 24.05.2021 11:20
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24.05.2021 11:20
Оперативники задержали и доставили в Волгоград подозреваемого в убийстве волгоградца, чьи останки были найдены 17 марта на пустыре в Дзержинском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, решается вопрос о заключении под стражу задержанного.
Напомним, обглоданные бродячими животными фрагменты тела мужчины были найдены случайным прохожим 17 марта между проспектом Жукова и улицей Землячки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и оперативно установили личность погибшего: им оказался 34-летний местный житель, который числился пропавшим без вести. С заявлением о его пропаже в органы обратилась мать, которая не могла с ним связаться несколько дней.
В ходе расследования выяснилось, что последними, кто видел потерпевшего живым, были его 39-летний приятель и его гражданская супруга. Оба внезапно покинули Волгоградскую область. Следователи территориального подразделения СУ СКР, областного аппарат ведомства и оперативники полиции разыскали беглецов и доставили их в Волгоград: мужчину — из Крыма, женщину — из Подмосковья.
На допросе они рассказали, что 25 января подозреваемый и погибший употребляли спиртные напитки, между ними произошел конфликт, началась драка, которая закончилась смертью одного из мужчин. Тело убитого задержанный спрятал в огороде и через три дня с сожительницей и ее детьми уехал в Орловскую область к родственникам. Через несколько дней пара вернулась, чтобы избавиться от тела: они погрузили его в хоккейную сумку и вывезли на пустырь. За полтора месяца останки волгоградца растащили собаки.
С момента убийства подозреваемый угрожал своей гражданской жене, чтобы она никому не рассказывала о случившемся. Поскольку сожитель уже был судим за покушение на убийство и провел в колонии 8 лет, женщина воспринимала угрозы реально и делала все, что говорил мужчина.
Сейчас следствие проводит сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.
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