В Дзержинском районе Волгограда нашли обглоданные ноги и череп мужчины

Фрагмент человеческой ноги обнаружил прохожий в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, минувшей ночью мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил замруководителя следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда. В ходе осмотра удалось обнаружить еще одну часть ноги со следами одежды и обуви. Оба фрагмента частично деформированы, имеют следы обгладывания животными. Известно, что страшную находку местный житель совершил в районе улицы Землячки. Дальнейшее обследование территории оперативники продолжили утром после рассвета.

К исследованию местности были подключены следователи-криминалисты регионального управления СК России, а также более 20 сотрудников полиции. В ходе прочесывания леса на расстоянии примерно 400 метров от ранее найденных частей удалось обнаружить череп с нижней челюстью без следов повреждений. Осмотр местности продолжается, принимаются меры к установлению личности умершего.

Как установили следователи, недалеко от обнаружения останков, собираются и проживают бездомные. Кроме того, в лесной полосе обитает стая бродячих собак.

Причина смерти погибшего будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время проводится доследственная проверка.