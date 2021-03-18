В Дзержинском районе Волгограда нашли обглоданные ноги и череп мужчины

Происшествия 18.03.2021 16:05
0
18.03.2021 16:05
Фрагмент человеческой ноги обнаружил прохожий в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, минувшей ночью мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которую возглавил замруководителя следственного отдела по Дзержинскому району Волгограда. В ходе осмотра удалось обнаружить еще одну часть ноги со следами одежды и обуви. Оба фрагмента частично деформированы, имеют следы обгладывания животными. Известно, что страшную находку местный житель совершил в районе улицы Землячки. Дальнейшее обследование территории оперативники продолжили утром после рассвета.
К исследованию местности были подключены следователи-криминалисты регионального управления СК России, а также более 20 сотрудников полиции. В ходе прочесывания леса на расстоянии примерно 400 метров от ранее найденных частей удалось обнаружить череп с нижней челюстью без следов повреждений. Осмотр местности продолжается, принимаются меры к установлению личности умершего.
Как установили следователи, недалеко от обнаружения останков, собираются и проживают бездомные. Кроме того, в лесной полосе обитает стая бродячих собак.
Причина смерти погибшего будет установлена по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время проводится доследственная проверка.
Реклама
Взяли с поличным: в Волжском за серию краж из квартир задержали лжегазовиков18.03.2021 14:30
Происшествия 18.03.2021 14:30
В Волгоградской области иномарка с пожилым мужчиной врезалась в дерево18.03.2021 10:42
Происшествия 18.03.2021 10:42
Собака покусала девочку на территории школы в Волгоградской области18.03.2021 09:30
Происшествия 18.03.2021 09:30
В Кировском районе Волгограда младенец утонул в ванной17.03.2021 20:57
Происшествия 17.03.2021 20:57
Дама с электрошокером пыталась украсть iPhone из магазина в Волгограде (ВИДЕО)17.03.2021 13:44
Происшествия 17.03.2021 13:44
Житель Волгоградской области зарезал приятеля из-за сала17.03.2021 11:19
Происшествия 17.03.2021 11:19
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадал 11-летний ребенок17.03.2021 11:18
Происшествия 17.03.2021 11:18
В Волгограде зачищают следы обрушения части старинной мельницы17.03.2021 08:52
Происшествия 17.03.2021 08:52
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшие16.03.2021 16:35
Происшествия 16.03.2021 16:35
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дороге16.03.2021 14:45
Происшествия 16.03.2021 14:45
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять биту16.03.2021 13:14
Происшествия 16.03.2021 13:14
Уснувший за рулем водитель из Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской области16.03.2021 10:05
Происшествия 16.03.2021 10:05
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в Волгограде15.03.2021 17:09
Происшествия 15.03.2021 17:09
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храма15.03.2021 14:02
Происшествия 15.03.2021 14:02
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсети15.03.2021 12:38
Происшествия 15.03.2021 12:38
Реклама