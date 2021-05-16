Спорт

Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛ

Спорт 16.05.2021 17:59
0
16.05.2021 17:59


После победы «Уфы» в матче с «Арсеналом» - 2:1 - волгоградский «Ротор» покинул премьер-лигу. Как сообщает ИА «Высота 102», «Уфа» закончила выступления в РПЛ на 13-ом месте, «Арсенал» расположился на 14-ом месте. «Ротор», скатившись на 15-ое место, вылетел из премьер-лиги вместе с «Тамбовом», который занял последнее место в турнирной таблице. Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский уже гневно прокомментировал произошедшее. В интервью РИА Новости он выразил недовольство переносом матча «Уфы» и «Арсенала», который начался в 16-00 вместо 14-00 из-за жары.
"Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести - ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге", - сказал Рекечинский. По словам Рекечинского, футболисты "Ротора" "играли под напряжением", а в Уфе команды "вышли играть на расслабоне". "С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят", - продолжил гендиректор "Ротора". «Понятно, что поставь градусник в тени – одна будет температура, на солнце – другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно. Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло", - заключил Рекечинский в интервью РИА Новости.
Между тем, болельщики «Ротора» уже посоветовали Андрею Рекечинскому в соцсетях не искать оправданий, а признать в том числе и свою вину за вылет команды из премьер-лиги. Многие сходятся в одном – такой финал стал итогом кадровой чехарды, в частности, частой смены главных тренеров, странного подбора игроков и, самое главное, неэффективного, по мнению болельщиков, управления клубом, который живет в основном за счет бюджетных средств.
Одновременно некоторые спортивные обозреватели в числе причин вылета "Ротора" из премьер-лиги называют пандемию. Команда вышла в премьер-лигу как раз перед началом пандемии, в первой половине 2020 года игры практически не проводились. Без реальной практики смена тренера и усиление состава не могли дать результата. Много очков потерял "Ротор", пропуская матчи из-за коронавируса. Сказалось и отсутствие в команде кадров, имеющих опыт игры в РПЛ. За 16 лет их просто не осталось. Тем не менее в "Роторе", который больше не сотрясают скандалы с долгами, остались преданные фанаты. Даже с учетом антиковидных мер они били рекорды по посещаемости. Футболистов вдохновили и подрастающее поколение волгоградцев. Академия "Ротора" продолжает пополняться новыми воспитанниками, считают эксперты. 
Фото ФК Ротор Единый фан-портал ВК. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Спорт
16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.04.2021 10:03
Спорт 25.04.2021 10:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.04.2021 18:37
Спорт 24.04.2021 18:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.04.2021 08:04
Спорт 19.04.2021 08:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.04.2021 18:36
Спорт 17.04.2021 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2021 08:37
Спорт 13.04.2021 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 16:32
Спорт 10.04.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2021 11:36
Спорт 10.04.2021 11:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2021 16:06
Спорт 03.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.03.2021 16:24
Спорт 30.03.2021 16:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
В центре Волгограда «в хлам» разбились «Mercedes» и «Kia»: есть пострадавшийСмотреть фотографии
19:19
Жаркая буря надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:19
Жителями города Волгоградской области одолела буря эмоций на самой страшной улицеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:59
Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛСмотреть фотографии
16:21
На грани вылета: волгоградский "Ротор" после ничьей с "Рубином" может покинуть премьер-лигуСмотреть фотографии
16:18
Память жива: воспоминания ветерана Александра Ивановича КолотушкинаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгоградской области растет число носителей коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
Скандальное дело о ликвидации свалок в Волгоградской области «запахло» птичьим пометомСмотреть фотографии
12:11
Под Волгоградом таксист из Дагестана попался на перевозке наркотиковСмотреть фотографии
12:09
Борьба с комарами и клещами начинается в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Иномарка в клочья: двое погибли в страшном ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде на 15-летнюю школьницу наехала иномаркаСмотреть фотографии
10:30
«Победа над невидимым врагом»: в Волгоград едет поезд Минобороны РФСмотреть фотографии
09:35
Прилетевшую из Турции волгоградку оштрафовали на 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:23
Под Волгоградом сгорели два дома с сараямиСмотреть фотографии
19:12
Память жива: воспоминания ветерана Захарова Владимира ИвановичаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:24
Образование на пользу: экс-чиновники и депутаты Волгоградской области раскрыли свои зарплаты на новых постахСмотреть фотографии
17:38
Два человека пострадали в ДТП с «перевертышем» в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области снизилось число мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
15:19
Под Волгоградом сторож причала спас упавшую в реку школьницуСмотреть фотографии
15:07
«Везите за свой счет»: в волгоградской глубинке врачи послали родственницу с телами умерших от коронавируса за 240 кмСмотреть фотографии
13:49
Память жива: воспоминания ветерана Чумаченко Валентины АнуфриевныСмотреть фотографии
12:44
В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобусСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский ЦПКиО активно избавляется от залысинСмотреть фотографии
10:28
«Охотников» за женскими цепочками из золота задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:51
Силовики нагрянули в тепличные города под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:17
Под Волгоградом дотла сгорела двухэтажная дачаСмотреть фотографии
20:45
Перегруженные фуры испортили асфальт на весовом контроле при выезде из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 