Конец позора: волгоградский «Ротор» покинул РПЛ





После победы «Уфы» в матче с «Арсеналом» - 2:1 - волгоградский «Ротор» покинул премьер-лигу. Как сообщает ИА «Высота 102», «Уфа» закончила выступления в РПЛ на 13-ом месте, «Арсенал» расположился на 14-ом месте. «Ротор», скатившись на 15-ое место, вылетел из премьер-лиги вместе с «Тамбовом», который занял последнее место в турнирной таблице. Гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский уже гневно прокомментировал произошедшее. В интервью РИА Новости он выразил недовольство переносом матча «Уфы» и «Арсенала», который начался в 16-00 вместо 14-00 из-за жары.

"Ситуация из ряда вон, спортивный принцип не соблюден. Идет борьба за выживание, и все должны начинать в одно время. Ребята поставили градусник на солнце в Уфе, подождали, пока мы сыграем, и спокойно начали свой матч. Значит, и наш матч нужно было переносить. Подождали бы мы до четырех часов, до шести - ничего страшного. Это просто недоразумение. Где спортивный принцип? У меня основной это вопрос к лиге", - сказал Рекечинский. По словам Рекечинского, футболисты "Ротора" "играли под напряжением", а в Уфе команды "вышли играть на расслабоне". "С этим нужно разбираться. Просто похоронили нашу команду сегодня, это какой-то цирк. У нас получается, какая-то лига приколов? Возмущению нет предела, убили нашу команду. Нам говорят, что надо играть в одно время и соблюдать спортивный принцип. Давайте соблюдать! Мы выходим играть и видим по телевизору, что в Уфе команды не выходят", - продолжил гендиректор "Ротора". «Понятно, что поставь градусник в тени – одна будет температура, на солнце – другая. За дураков нас совсем держите? Это скандальная ситуация, такого быть не должно. Еще большой вопрос, был ли пенальти в наши ворота на последних минутах. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, показали характер, сделали все возможное, настоящие мужики, в конце не повезло", - заключил Рекечинский в интервью РИА Новости.

Между тем, болельщики «Ротора» уже посоветовали Андрею Рекечинскому в соцсетях не искать оправданий, а признать в том числе и свою вину за вылет команды из премьер-лиги. Многие сходятся в одном – такой финал стал итогом кадровой чехарды, в частности, частой смены главных тренеров, странного подбора игроков и, самое главное, неэффективного, по мнению болельщиков, управления клубом, который живет в основном за счет бюджетных средств.

Одновременно некоторые спортивные обозреватели в числе причин вылета "Ротора" из премьер-лиги называют пандемию. Команда вышла в премьер-лигу как раз перед началом пандемии, в первой половине 2020 года игры практически не проводились. Без реальной практики смена тренера и усиление состава не могли дать результата. Много очков потерял "Ротор", пропуская матчи из-за коронавируса. Сказалось и отсутствие в команде кадров, имеющих опыт игры в РПЛ. За 16 лет их просто не осталось. Тем не менее в "Роторе", который больше не сотрясают скандалы с долгами, остались преданные фанаты. Даже с учетом антиковидных мер они били рекорды по посещаемости. Футболистов вдохновили и подрастающее поколение волгоградцев. Академия "Ротора" продолжает пополняться новыми воспитанниками, считают эксперты.

Фото ФК Ротор Единый фан-портал ВК.