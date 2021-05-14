В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив морга





Следователи просят волгоградцев оказать помощь в расследовании кровавой аварии в Дзержинском районе, в результате которой погибла 67-летняя женщина-пешеход. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, разыскиваются очевидцы данного ДТП либо лица, имеющие какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего.

Как ранее сообщало информагентство, 1 октября 2020 года напротив дома №74 на ул. Землячки, где находится морг и похоронной дом ритуальной компании, произошло ДТП с участием трех автомобилей: "ВАЗ-21102", "Audi" и "Toyota Camry". В результате погибла женщина-пешеход. Тогда сообщалось, что водитель отечественной легковушки не уступил дорогу и совершил столкновение с "Toyota Camry". От удара иномарка изменила направление движения, совершила столкновение с припаркованным у обочины автомобилем " Audi ", после чего "Toyota" вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешехода. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Все, кто может помочь следствию, просят обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30-47-89.

Повтор видео от 1 октября 2020 года