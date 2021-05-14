Расследования

В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив морга

Расследования 14.05.2021 12:47
0
14.05.2021 12:47


Следователи просят волгоградцев оказать помощь в расследовании кровавой аварии в Дзержинском районе, в результате которой погибла 67-летняя женщина-пешеход. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, разыскиваются очевидцы данного ДТП либо лица, имеющие какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего.
Как ранее сообщало информагентство, 1 октября 2020 года напротив дома №74 на ул. Землячки, где находится морг и похоронной дом ритуальной компании, произошло ДТП с участием трех автомобилей: "ВАЗ-21102", "Audi" и "Toyota Camry". В результате погибла женщина-пешеход. Тогда сообщалось, что водитель отечественной легковушки не уступил дорогу и совершил столкновение с "Toyota Camry". От удара иномарка изменила направление движения, совершила столкновение с припаркованным у обочины автомобилем " Audi ", после чего "Toyota" вылетела на тротуар, где совершила наезд на пешехода. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Все, кто может помочь следствию, просят обращаться в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская, 5, каб. 35 к следователю по особо важным делам Ануфриевой Надежде Андреевне, тел. 30-47-89.
Повтор видео от 1 октября 2020 года


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Расследования
14.05.2021 16:39
Расследования 14.05.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2021 14:37
Расследования 14.05.2021 14:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.05.2021 11:57
Расследования 14.05.2021 11:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2021 19:57
Расследования 13.05.2021 19:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.05.2021 11:19
Расследования 13.05.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2021 15:28
Расследования 12.05.2021 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2021 14:39
Расследования 12.05.2021 14:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.05.2021 11:48
Расследования 12.05.2021 11:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 16:55
Расследования 11.05.2021 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 15:00
Расследования 11.05.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 13:03
Расследования 11.05.2021 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 12:56
Расследования 11.05.2021 12:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 12:17
Расследования 11.05.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.05.2021 11:06
Расследования 11.05.2021 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.05.2021 13:46
Расследования 10.05.2021 13:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде памятники истории и культуры окружила рекламаСмотреть фотографии
17:28
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%Смотреть фотографии
16:39
Сотрудник локомотивного депо в Волгограде пострадал на испытаниях тепловозаСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда обновят дорогу впервые за 20 летСмотреть фотографии
15:09
Студентам в Волгоградской области увеличат именные стипендииСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде группа экс-руководителей завода "Красный Октябрь" осуждена за хищение 8,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:30
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологииСмотреть фотографии
13:47
В России – растет, в Волгоградской области – снижается: новые данные о заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
13:24
«БКС Мир инвестиций»: новичкам на фондовом рынке поможет автоследование за экспертамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив моргаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогородСмотреть фотографии
11:34
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофитСмотреть фотографии
11:34
Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратурыСмотреть фотографии
11:05
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентовСмотреть фотографии
10:53
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателяСмотреть фотографии
10:47
Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землейСмотреть фотографии
10:23
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощенияСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседямСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенкомСмотреть фотографии
09:18
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работыСмотреть фотографии
08:10
ПСБ открыл офис нового формата в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторовСмотреть фотографии
19:00
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связьСмотреть фотографии
17:46
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарстваСмотреть фотографии
17:06
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недельСмотреть фотографии
16:35
Депутаты Волгоградской облдумы хлопочут еще об одной обязательной прививке для детейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 