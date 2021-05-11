У пятиэтажки в Волгограде медленно съезжает крыша (ВИДЕО)

Общество 11.05.2021 18:08
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11.05.2021 18:08
Куски рубероида и фрагменты разрушающихся вентиляционных каналов падают с крыши многоквартирного дома №40 по улице Циолковского в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" житель этой пятиэтажки Сергей Матвеев, проблема существует уже второй год, но обслуживающая дом УК ничего не предпринимает. "Обращались, жаловались, писали. Из УК Ворошиловского района год назад пришел ответ, что работы по ремонту кровли включены в план текущего ремонта 2020 года. Однако на дворе уже 2021-й год, но до сих пор ничего не сделано", - сообщил собеседник агентства. В этом году жалобы уже пишут соседи Сергея, но ответы получают похожие - ремонт в планах текущего года, ждите. Житель пятиэтажки, который приобрел себе квадрокоптер, решил внимательно осмотреть крышу с высоты птичьего полета. На кадрах, снятых Сергеем Матвеевым почти год назад, видно, что рубероид огромными кусками отслаивается и медленно съезжает к краю крыши. На видеокадрах уже этого года запечатлено, что крыша почти полысела, а рубероид, который должен защищать конструкции от проникновения влаги, валяется на земле возле пятиэтажки.
К счастью, падение этого строительного материала никому не принесло физического вреда. Рядом с пятиэтажкой находится школа-интернат и гимназия №4.
Теперь жильцы квартир, расположенных на верхних этажах, с ужасом ждут каждого дождя. Такая крыша слабо защищает обитателей пятиэтажки от протечек, которые видны как в подъезде, так и в квартирах.
Много проблем несет и сильный ветер, который может совсем "разобрать" крышу и покалечить людей.
ИА "Высота 102" обратилась за комментарием в ООО "УК Ворошиловского района", но удалось пообщаться только с голосовым роботом. Редакция готова опубликовать позицию руководства управляющей компании (телефон редакции 8-937-55-66-102).
Видео и фото Сергея Матвеева
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