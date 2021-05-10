Борьба с коррупцией

Работа есть: директора центров занятости в Волгоградской области отчитались о доходах

Борьба с коррупцией 10.05.2021 10:31
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10.05.2021 10:31


Руководители городских и районных центров занятости Волгоградской области отчитались о доходах за прошлый год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные данные, самый большой доход задекларировал директор центра занятости Камышинского района Александр Седов – около 2,5 миллиона рублей. Список имущества руководителя государственного учреждения достаточно скромен – доля в квартире, гараж и бюджетная иномарка. Директор центра занятости Палласовского района Валерий Смирнов задекларировал доход в размере около 1,4  миллиона рублей, земельный участок, дом и квартиру, а также одну иномарку на двоих с женой. Доход директора центра занятости Новониколаевского района Анатолия Дубовицких составил в 2020 году 1,2 миллиона рублей. Сумма доходов других руководителей госучреждений варьируется от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом в списке недвижимости руководителей районных центров занятости нередко фигурируют земельные участки большой площади, а также весьма состоятельные супруги-фермеры. Самым состоятельным, в частности, стал муж руководителя центра занятости Даниловского района Натальи Тонконоговой. Если доход директора составил за прошлый год около 800  тысяч рублей, то ее супруг  задекларировал более 28 миллионов рублей, а также имущество в виде 10 единиц техники, 4 земельных участка и 6 хозяйственных и торговых объектов. Неплохо с доходами и у супруга директора центра занятости Киквидзенского района Татьяны Кузнецовой. Ее доход за 2020 год составил более 600 тысяч рублей, а ее супруга – 7,7 миллиона рублей. Из имущества у него также несколько земельных участков и внушительный парк автомобилей – как грузовых, так и легковых.
Напомним, руководители региональных государственных учреждений должны  предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за себя, супругу (супруга) и несовершеннолетних детей с 2013 года. Это касается всех бюджетных сфер – образования, здравоохранения, культуры и т.д.

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