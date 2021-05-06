Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под Волгоградом





Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 45-летний пензенский водитель седельного тягача Volvo FH-TRUCK 4X2.





По предварительным данным, дальнобойщик, ехавший в сторону Волгограда, разогнался слишком сильно и не успел затормозить перед стоявшими на светофоре легковыми автомобилями. В результате фура протаранила Mitsubishi ASX 1.6, Kia Ceed и Volkswagen Polo. В больницу с травмами были доставлены водитель и две 9-летние пассажирки Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia и 55-летняя женщина из Volkswagen.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.