Происшествия

Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под Волгоградом

Происшествия 06.05.2021 10:31
0
06.05.2021 10:31


Пять человек пострадали в массовом ДТП на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе минувшей ночью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 45-летний пензенский водитель седельного тягача Volvo FH-TRUCK 4X2.

По предварительным данным, дальнобойщик, ехавший в сторону Волгограда, разогнался слишком сильно и не успел затормозить перед стоявшими на светофоре легковыми автомобилями. В результате фура протаранила Mitsubishi ASX 1.6, Kia Ceed и Volkswagen Polo. В больницу с травмами были доставлены водитель и две 9-летние пассажирки Mitsubishi, 60-летняя пассажирка Kia и 55-летняя женщина из Volkswagen.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
06.05.2021 11:28
Происшествия 06.05.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.05.2021 10:59
Происшествия 06.05.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2021 13:57
Происшествия 05.05.2021 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2021 10:35
Происшествия 05.05.2021 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2021 10:26
Происшествия 05.05.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2021 10:14
Происшествия 05.05.2021 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2021 13:56
Происшествия 04.05.2021 13:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2021 12:26
Происшествия 04.05.2021 12:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2021 11:26
Происшествия 04.05.2021 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2021 11:02
Происшествия 04.05.2021 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2021 19:33
Происшествия 03.05.2021 19:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2021 10:30
Происшествия 03.05.2021 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2021 09:55
Происшествия 03.05.2021 09:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2021 15:30
Происшествия 02.05.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2021 14:03
Происшествия 02.05.2021 14:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
Аферисты «развели» рабочего из Волгоградской области на кредит в полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
13:05
В преддверии Дня Победы Волгоград засаживают лилиями и каннамиСмотреть фотографии
12:30
Дорогу к автовокзалу «Южный» в Волгограде будут ремонтировать по ночамСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде нелегальный киоск в камышах может получить законную «прописку»Смотреть фотографии
11:28
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:10
Мост через Медведицу на севере Волгоградской области отремонтируют впервые за 35 летСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде главбух центра соцзащиты «накинула» полмиллиона себе на зарплатуСмотреть фотографии
08:40
Электричка из аэропорта заберет волгоградцев с Мамаева кургана в День ПобедыСмотреть фотографии
08:10
В генеральский дом в Волгограде нагрянула комиссия Минстроя РФСмотреть фотографии
20:40
Сборная России по футболу сыграет с командой Мальты на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области новый памятник героям войны за 3 миллиона рублей потерял видСмотреть фотографии
18:39
Места на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде отдали ветеранам и врачамСмотреть фотографии
17:14
В Волгоградской области коронавирус унес жизни еще шестерых человекСмотреть фотографии
16:27
Под Волгоградом канализационные стоки предприятия попали в рекуСмотреть фотографии
16:11
Волгоградец потребовал отменить регистрацию инициативной группы по проведению нового референдумаСмотреть фотографии
15:25
В Волгограде утвердили размер пособий родителям погибших и пострадавших в ДТП детейСмотреть фотографии
13:57
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
13:41
Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:45
Слава победителям!: волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» провели акции к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войнеСмотреть фотографии
12:26
Выгляну на улицу – там весело: под окнами волгоградских ветеранов спели песниСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области «сворачивают» паводокСмотреть фотографии
11:01
Волгоградский медицинский университет ввел новые правила для абитуриентовСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариковСмотреть фотографии
10:26
На трассе в Волгоградской области – новая жертваСмотреть фотографии
10:14
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знакСмотреть фотографии
08:26
Путин наградил сотрудницу волгоградского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусомСмотреть фотографии
08:01
Под Волгоградом суд обязал семью из дома-фантома заплатить за вывоз мусораСмотреть фотографии
07:41
В Волгоградской области 17 сирот обрели дом после вмешательства прокуратурыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 