Расследования

Момент страшного ДТП в Ставрополье с автобусом волгоградской детской команды попал на видео

Расследования 01.05.2021 15:46
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01.05.2021 15:46




Видеорегистратор снял страшный момент ДТП в Ставропольском крае, когда из-за легковушки, которая пошла на обгон, погибли пятеро юных спортсменок из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних. 
В Волгоградской области 3 мая объявлен траур. Врачи спасают девятерых детей, которые получили травмы. Власти Волгоградской области заявили о выплате по миллиону рублей семьям погибших детей. Уголовное дело расследует главное следственное управление СК РФ. 
Видео телеграм-канала LIFE SHOT.

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