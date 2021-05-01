









Видеорегистратор снял страшный момент ДТП в Ставропольском крае, когда из-за легковушки, которая пошла на обгон, погибли пятеро юных спортсменок из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По предварительным данным, отечественный автомобиль выехал на обгон грузовика, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовиком. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находилось 17 человек, в том числе – 14 несовершеннолетних.

В Волгоградской области 3 мая объявлен траур. Врачи спасают девятерых детей, которые получили травмы. Власти Волгоградской области заявили о выплате по миллиону рублей семьям погибших детей. Уголовное дело расследует главное следственное управление СК РФ.

Видео телеграм-канала LIFE SHOT.