На Волжской ГЭС продлили максимальные сбросы





Росводресурсы скорректировали режимы работы Волгоградского гидроузла. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе гидроэлектростанции, 3 и 4 мая 2021 года среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 25000±500 м³/с, далее будет происходить ежедневное снижение по 2000 м³/с. С 8 по 10 мая среднесуточные расходы воды составят 17000±500 м³/с. Ранее планировалось, что максимальные сбросы продлятся только до 2 мая.

Специальный обводнительный пропуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Режимы корректируются в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

Фото пресс-службы Волжской ГЭС.