Расследования

Опубликовано видео горящего байкера в Волгограде

Расследования 29.04.2021 10:34
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29.04.2021 10:34




Появилась видеозапись ДТП, в котором пострадал байкер – трагический момент  сняли уличные камеры. Напомним, как сообщало сегодня ИА «Высота 102», 46-летний мужчина попал в больницу с ожогами и травмами после того, как его мотоцикл перевернулся и загорелся. Пламя перекинулось и на мужчину. Авария произошла сегодня  около 07.30 на пересечении улицы 39-ой Гвардейской и проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. При повороте на Первую продольную в сторону центра мотоциклист не справился с управлением. 
Видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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