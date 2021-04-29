Опубликовано видео горящего байкера в Волгограде

Расследования 29.04.2021 10:34
0
29.04.2021 10:34
Появилась видеозапись ДТП, в котором пострадал байкер – трагический момент сняли уличные камеры. Напомним, как сообщало сегодня ИА «Высота 102», 46-летний мужчина попал в больницу с ожогами и травмами после того, как его мотоцикл перевернулся и загорелся. Пламя перекинулось и на мужчину. Авария произошла сегодня около 07.30 на пересечении улицы 39-ой Гвардейской и проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. При повороте на Первую продольную в сторону центра мотоциклист не справился с управлением.
Видео пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зону29.04.2021 15:30
Расследования 29.04.2021 15:30
В Волгограде фигурантов дела о взятке в 1 миллион рублей оставили под стражей29.04.2021 12:57
Расследования 29.04.2021 12:57
Контрактника из Волгоградской области оштрафовали за попытку удушения полицейского29.04.2021 12:29
Расследования 29.04.2021 12:29
К поискам пропавшей девушки из Урюпинска Волгоградской области подключились добровольцы29.04.2021 10:36
Расследования 29.04.2021 10:36
В Волгограде бывший зэк зарезал двоих человек28.04.2021 19:54
Расследования 28.04.2021 19:54
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обреза28.04.2021 15:06
Расследования 28.04.2021 15:06
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновников28.04.2021 13:58
Расследования 28.04.2021 13:58
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотины28.04.2021 12:25
Расследования 28.04.2021 12:25
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской области28.04.2021 10:17
Расследования 28.04.2021 10:17
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-канал27.04.2021 21:55
Расследования 27.04.2021 21:55
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублей27.04.2021 16:40
Расследования 27.04.2021 16:40
В Волгограде осужденного коммерсанта обязали вернуть в бюджет 50 млн рублей27.04.2021 14:15
Расследования 27.04.2021 14:15
В Волгограде экс-полицейский "кошмарил" коммерсанта из-за денег27.04.2021 09:46
Расследования 27.04.2021 09:46
Волгоградского тренера посадили надолго за изнасилование воспитанницы26.04.2021 17:40
Расследования 26.04.2021 17:40
Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арест26.04.2021 16:06
Расследования 26.04.2021 16:06
Реклама