Школьников распустят на майские каникулы





Российским школам рекомендовано не работать с 1 по 10 мая включительно. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на федеральные СМИ, заявил сегодня глава Минпросвящения РФ Сергей Кравцов.

"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал министр. Кравцов уточнил, что дежурные группы в детсадах будут открыты для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни.

Согласно Указу президента РФ, в этом году с 1 по 10 мая в России будут непрерывными выходными днями. Такое решение президент принял по предложению главы Роспотребнадзора РФ.



