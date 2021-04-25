Спорт

«Есть кадровые проблемы»: тренер «Ротора» оправдался после позорного проигрыша «Зениту»

Спорт 25.04.2021 10:03
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25.04.2021 10:03


Тренер «Ротора» Хасанби Биджиев извинился перед болельщиками за сокрушительный проигрыш волгоградской команды «Зениту»  и признал наличие кадровых проблем в клубе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-конференцию, в частности, он заявил, что команда вышла на игру, имея двух номинальных защитников, посетовав на больных и дисквалифицированных игроков. В то же время он признал, что футболисты опустили руки и не выдержали давления противника. 
Между тем, в лагере болельщиков мнения по поводу произошедшего разделились. Кто-то считает, что по-прежнему надо поддерживать команду и достойно проводить клуб из премьер-лиги. Часть болельщиков требует, чтобы ответственность за провальное выступление команды разделили, в том числе, и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов и гендиректор «Ротора» Андрей Рекечинский. Ранее фанаты клуба критиковали кадровую политику руководства клуба в подборе игроков. 
Напомним, накануне "Ротор" проиграл "Зениту" с разгромным счетом - 0:6. 

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