Волгоградцев зазывают на онлайн-разминку перед выборами в Госдуму





Сегодня стартовал прием заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которое задействуют на выборах в Госдуму. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома Волгоградской области, заявления принимаются на портале Госуслуг до 7 мая включительно. Сама тренировка пройдет с 8.00 12 мая и до 20.00 14 мая на портале vybory.gov.ru

Принять участие в общероссийской тренировке могут все граждане страны, достигшие возраста 18 лет и имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Тестовое дистанционное электронное голосование проводится в рамках тренировки ГАС «Выборы». В ней принимают участие все избирательные комиссии субъектов страны.

По данным федеральных СМИ, в ходе разминочного виртуального голосования граждане смогут проголосовать за условных кандидатов с условными биографиями. ЦИК РФ рассчитывает, что в этой процедуре примет участие не менее 1 млн человек. Примерно такое же число людей в онлайн-режиме выразили свое отношение к поправкам в Конституцию.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.







